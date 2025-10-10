İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 10 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Bergama
Mahalleler: Çamavlu, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)
Kesinti Saati: 12:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
Mahalleler: Yalı (6329/4, 6329/3, 6340, 6421, 6329/6 Sokaklar), Bostanlı (Caher Dudayev Bulvarı, Aşık Veysel Sokak, 6354, 6353, 6352/1, 6341, 6339 Sokaklar), Atakent (Aşık Veysel)
Kesinti Saati: 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
Mahalleler: Çamlıkule (254, 222/25, 222/24, 222/21, 254/16, 254/17, 254/19, 254/24, 254/25, 290/2, 222/34 Sokaklar)
Kesinti Saati: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
Mahalleler: Kır, Sancaklı, Eğridere (8750 Sokak), Yamanlar, Çamiçi
Kesinti Saati: 09:00 - 09:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
Mahalleler:
Gülyaka (3007, 3005/1, 3012, 3011, 3010, 2981, 2973 Sokaklar), Bahar (2913-2936 Sokaklar, Saim Çıkrıkçı Caddesi)
Bahar (2912, 2923 Sokaklar), Bahçelievler (509/10, 509/6, 509/7, 509/8, 510/2, Saim Çıkrıkçı Caddesi)
Bahçelievler (Saim Çıkrıkçı Caddesi, 509/10, 509/6, 509/7, 509/8, 510/2), Gülyaka (2973, 2981, 3007, 3010, 3011, 3012, 3005/1 Sokaklar), Bahar (2912-2957 Sokaklar), Güneşli (Halide Edip Adıvar Caddesi)
Kesinti Saatleri:
09:00 - 16:00
17:00 - 17:30
01:00 - 01:15
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Konak
Mahalleler: Cengiz Topel (1186, 1186/19, 1186/18, 1186/13 Sokaklar), Mersinli (Fatih, Gaziler Caddesi)
Kesinti Saatleri:
06:00 - 06:15
01:00 - 06:00
09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
Mahalleler: Çandarlı (121-128 Sokaklar, Bakırkuyu Caddesi, Uzun, Orta, Yeni Yol, Yeni Cadde, Gönendiş, Fener, Fazlı Güleç Varyant Sokaklar)
Kesinti Saati: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Dedebaşı (6112, 6116/1-6116/5, Ordu Bulvarı, 6103-6111/3 Sokaklar), Fikri Altay (6195 Sokak)
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları