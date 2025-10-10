İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

Mahalleler: Çamavlu, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)

Kesinti Saati: 12:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka

Mahalleler: Yalı (6329/4, 6329/3, 6340, 6421, 6329/6 Sokaklar), Bostanlı (Caher Dudayev Bulvarı, Aşık Veysel Sokak, 6354, 6353, 6352/1, 6341, 6339 Sokaklar), Atakent (Aşık Veysel)

Kesinti Saati: 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca

Mahalleler: Çamlıkule (254, 222/25, 222/24, 222/21, 254/16, 254/17, 254/19, 254/24, 254/25, 290/2, 222/34 Sokaklar)

Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova

Mahalleler: Kır, Sancaklı, Eğridere (8750 Sokak), Yamanlar, Çamiçi

Kesinti Saati: 09:00 - 09:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar

Mahalleler:

Gülyaka (3007, 3005/1, 3012, 3011, 3010, 2981, 2973 Sokaklar), Bahar (2913-2936 Sokaklar, Saim Çıkrıkçı Caddesi)

Bahar (2912, 2923 Sokaklar), Bahçelievler (509/10, 509/6, 509/7, 509/8, 510/2, Saim Çıkrıkçı Caddesi)

Bahçelievler (Saim Çıkrıkçı Caddesi, 509/10, 509/6, 509/7, 509/8, 510/2), Gülyaka (2973, 2981, 3007, 3010, 3011, 3012, 3005/1 Sokaklar), Bahar (2912-2957 Sokaklar), Güneşli (Halide Edip Adıvar Caddesi)

Kesinti Saatleri:

09:00 - 16:00

17:00 - 17:30

01:00 - 01:15

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Konak

Mahalleler: Cengiz Topel (1186, 1186/19, 1186/18, 1186/13 Sokaklar), Mersinli (Fatih, Gaziler Caddesi)

Kesinti Saatleri:

06:00 - 06:15

01:00 - 06:00

09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dikili

Mahalleler: Çandarlı (121-128 Sokaklar, Bakırkuyu Caddesi, Uzun, Orta, Yeni Yol, Yeni Cadde, Gönendiş, Fener, Fazlı Güleç Varyant Sokaklar)

Kesinti Saati: 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka

Mahalleler: Dedebaşı (6112, 6116/1-6116/5, Ordu Bulvarı, 6103-6111/3 Sokaklar), Fikri Altay (6195 Sokak)

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları