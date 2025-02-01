Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Trump'ın tehditleri boş çıkmadı! ABD'den 3 ülkeye yaptırım kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak

6 Şubat'ın yıl dönümünde uyardı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"
Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Şubat Bornova, Karabağlar, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Şubat Bornova, Karabağlar, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova, Karabağlar, Buca elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Şubat günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Şubat Bornova, Karabağlar, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
img

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
img

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi

Mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

RTÜK'ten NOW TV'ye 30 gün süre

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.