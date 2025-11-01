İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
İlçe: Konak / İzmir
Mahalleler:
Mehmet Ali Akman Mahallesi (18. Sokak, 15/2. Sokak, 15. Sokak, 13/1. Sokak, 13. Sokak, 20/3. Sokak, 18/3. Sokak, 18/1. Sokak)
Muammer Akar Mahallesi (İnönü Caddesi, 47. Sokak, 46. Sokak, 45/8. Sokak, 45/6. Sokak, 45/5. Sokak, 45/1. Sokak, 45. Sokak, 290. Sokak, 289. Sokak, 288. Sokak, 287. Sokak)
General Kazım Özalp Mahallesi (45/7. Sokak)
Esentepe Mahallesi (74/1. Sokak, 49. Sokak, 46/3. Sokak)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 16.00 – 16.30
Kesinti ID: 3520181
İlçe: Karabağlar / İzmir
Mahalleler:
Mehmet Ali Akman Mahallesi (İnönü Caddesi, 20/3. Sokak, 18/3. Sokak, 18/1. Sokak, 18. Sokak, 15/2. Sokak, 15. Sokak, 13/1. Sokak, 13. Sokak)
Muammer Akar Mahallesi (47. Sokak, 46. Sokak, 45/8. Sokak, 45/6. Sokak, 45/5. Sokak, 45/1. Sokak, 45. Sokak, 290. Sokak, 289. Sokak, 288. Sokak, 287. Sokak)
General Kazım Özalp Mahallesi (45/7. Sokak)
Esentepe Mahallesi (74/1. Sokak, 49. Sokak, 46/3. Sokak)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3520184
İlçe: Konak / İzmir
Mahalle: Mehmet Ali Akman Mahallesi (18/3. Sokak, 20/3. Sokak, İnönü Caddesi, 13. Sokak, 13/1. Sokak, 15. Sokak, 15/2. Sokak, 18. Sokak, 18/1. Sokak)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 14.00
Kesinti ID: 3520187
İlçe: Bornova / İzmir
Mahalle: Karaçam
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 12.30
Kesinti ID: 3520386
İlçe: Buca / İzmir
Mahalleler:
Adatepe Mahallesi (Kıbrıs, Başarı Caddesi, Başarı 9. Sokak, 47. Sokak, 35. Sokak, 34. Sokak, 33. Sokak, 32. Sokak, 31. Sokak, 30. Sokak, 29/1. Sokak, 28. Sokak, 27. Sokak, 25. Sokak, 19. Sokak)
Yaylacık Mahallesi (53. Sokak, 48. Sokak, 46. Sokak, 45. Sokak, 44/1. Sokak, 44. Sokak, 43. Sokak, 42. Sokak, 39. Sokak, 38. Sokak, 37. Sokak, 36. Sokak, 163. Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, 55. Sokak)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12.30 – 18.00
Kesinti ID: 3520389
İlçe: Buca / İzmir
Mahalle: Adatepe Mahallesi (3. Sokak, 30. Sokak, 31. Sokak, 32. Sokak, 25. Sokak, 24. Sokak, 29/1. Sokak, 9. Sokak, 29. Sokak, 27. Sokak)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3522226
İlçe: Karaburun / İzmir
Mahalle: Sarpıncık
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3522268
İlçe: Menderes / İzmir
Mahalleler:
Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi
Oğlananası Atatürk Mahallesi (İzmir–Aydın Otoyolu, Fevzi Çakmak, Eski Aydın, 7035, Koyun Ahılı, 7039. Sokak, 7040. Sokak)
Yeşilköy Mahallesi (Fevzi Çakmak Caddesi, İzmir–Aydın yolu)
Karacaağaç Mahallesi
Yıldızlar Mahallesi (Şehit Er Zeki Toker)
Kısık Mahallesi (Süleyman Demirel Bulvarı)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3522300
İlçe: Ödemiş / İzmir
Mahalleler: Bademli, Kemenler, Mescitli, Pirinççi (Kızılkule)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3522303
İlçe: Ödemiş / İzmir
Mahalleler: Yusufdere (Yusufdere Küme Evleri), Kayaköy
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3522328
İlçe: Ödemiş / İzmir
Mahalleler:
Emirli (Emirli Maden Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu)
Bademli
Kaymakçı (Hacınebi Mevkii, Eselli Küme Evleri)
Çaylı
Kemenler
Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu)
Pirinççi (Kızılkule, Kemenler Ova Yolu, Küme Evler)
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.30 – 17.30
Kesinti ID: 3522332
İlçe: Ödemiş / İzmir
Mahalleler:
Kızılcaavlu (Kızılcaavlu Köyü, Beydağ–Ödemiş Yolu, Küme Evleri)
Yeşilköy (Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Köyü Yolu)
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evler)
Çaylı
Durum: Planlandı
Tarih: 1 Kasım 2025
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 13.00 – 18.00