İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 1 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Detaylar...

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

İlçe: Konak / İzmir

Mahalleler:

Mehmet Ali Akman Mahallesi (18. Sokak, 15/2. Sokak, 15. Sokak, 13/1. Sokak, 13. Sokak, 20/3. Sokak, 18/3. Sokak, 18/1. Sokak)

Muammer Akar Mahallesi (İnönü Caddesi, 47. Sokak, 46. Sokak, 45/8. Sokak, 45/6. Sokak, 45/5. Sokak, 45/1. Sokak, 45. Sokak, 290. Sokak, 289. Sokak, 288. Sokak, 287. Sokak)

General Kazım Özalp Mahallesi (45/7. Sokak)

Esentepe Mahallesi (74/1. Sokak, 49. Sokak, 46/3. Sokak)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 16.00 – 16.30

Kesinti ID: 3520181

İlçe: Karabağlar / İzmir

Mahalleler:

Mehmet Ali Akman Mahallesi (İnönü Caddesi, 20/3. Sokak, 18/3. Sokak, 18/1. Sokak, 18. Sokak, 15/2. Sokak, 15. Sokak, 13/1. Sokak, 13. Sokak)

Muammer Akar Mahallesi (47. Sokak, 46. Sokak, 45/8. Sokak, 45/6. Sokak, 45/5. Sokak, 45/1. Sokak, 45. Sokak, 290. Sokak, 289. Sokak, 288. Sokak, 287. Sokak)

General Kazım Özalp Mahallesi (45/7. Sokak)

Esentepe Mahallesi (74/1. Sokak, 49. Sokak, 46/3. Sokak)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti ID: 3520184

İlçe: Konak / İzmir

Mahalle: Mehmet Ali Akman Mahallesi (18/3. Sokak, 20/3. Sokak, İnönü Caddesi, 13. Sokak, 13/1. Sokak, 15. Sokak, 15/2. Sokak, 18. Sokak, 18/1. Sokak)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 14.00

Kesinti ID: 3520187

İlçe: Bornova / İzmir

Mahalle: Karaçam

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 12.30

Kesinti ID: 3520386

İlçe: Buca / İzmir

Mahalleler:

Adatepe Mahallesi (Kıbrıs, Başarı Caddesi, Başarı 9. Sokak, 47. Sokak, 35. Sokak, 34. Sokak, 33. Sokak, 32. Sokak, 31. Sokak, 30. Sokak, 29/1. Sokak, 28. Sokak, 27. Sokak, 25. Sokak, 19. Sokak)

Yaylacık Mahallesi (53. Sokak, 48. Sokak, 46. Sokak, 45. Sokak, 44/1. Sokak, 44. Sokak, 43. Sokak, 42. Sokak, 39. Sokak, 38. Sokak, 37. Sokak, 36. Sokak, 163. Sokak, Gazi Osman Paşa Caddesi, 55. Sokak)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12.30 – 18.00

Kesinti ID: 3520389

İlçe: Buca / İzmir

Mahalle: Adatepe Mahallesi (3. Sokak, 30. Sokak, 31. Sokak, 32. Sokak, 25. Sokak, 24. Sokak, 29/1. Sokak, 9. Sokak, 29. Sokak, 27. Sokak)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3522226

İlçe: Karaburun / İzmir

Mahalle: Sarpıncık

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3522268

İlçe: Menderes / İzmir

Mahalleler:

Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi

Oğlananası Atatürk Mahallesi (İzmir–Aydın Otoyolu, Fevzi Çakmak, Eski Aydın, 7035, Koyun Ahılı, 7039. Sokak, 7040. Sokak)

Yeşilköy Mahallesi (Fevzi Çakmak Caddesi, İzmir–Aydın yolu)

Karacaağaç Mahallesi

Yıldızlar Mahallesi (Şehit Er Zeki Toker)

Kısık Mahallesi (Süleyman Demirel Bulvarı)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3522300

İlçe: Ödemiş / İzmir

Mahalleler: Bademli, Kemenler, Mescitli, Pirinççi (Kızılkule)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3522303

İlçe: Ödemiş / İzmir

Mahalleler: Yusufdere (Yusufdere Küme Evleri), Kayaköy

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3522328

İlçe: Ödemiş / İzmir

Mahalleler:

Emirli (Emirli Maden Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu)

Bademli

Kaymakçı (Hacınebi Mevkii, Eselli Küme Evleri)

Çaylı

Kemenler

Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu)

Pirinççi (Kızılkule, Kemenler Ova Yolu, Küme Evler)

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.30 – 17.30

Kesinti ID: 3522332

İlçe: Ödemiş / İzmir

Mahalleler:

Kızılcaavlu (Kızılcaavlu Köyü, Beydağ–Ödemiş Yolu, Küme Evleri)

Yeşilköy (Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Köyü Yolu)

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evler)

Çaylı

Durum: Planlandı

Tarih: 1 Kasım 2025

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 13.00 – 18.00

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
