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İzmir Foça'da deprem mi oldu? 27 Şubat İzmir Foça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

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İzmir Foça'da deprem mi oldu? 27 Şubat İzmir Foça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün İzmir Foça'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, İzmir Foça'da deprem mi oldu? 27 Şubat İzmir Foça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 27 Şubat Pazartesi günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. İzmir Foça'da deprem mi oldu? 27 Şubat İzmir Foça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

İzmir Foça'da deprem mi oldu? 27 Şubat İzmir Foça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 27 Şubat Pazartesi 2023 bugün saat 21:22'de İzmir Foça'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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