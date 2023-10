İzmir, EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından iki yılda bir Avrupa kentlerinde organize edilen EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı bu yıl İzmir'de düzenleniyor. 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden katılımcıları bir araya getirecek konferans, İzmir'in bisiklet turizmini dünyaya tanıtacak.

Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) Türkiye'den seçilen ilk kent unvanına sahip İzmir, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu (ECF) tarafından organize edilen EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son olarak 2021 yılında Barselona'nın ev sahipliğinde ECF tarafından düzenlenen uluslararası konferans, iki yılda bir EuroVelo üyesi kentlerin bilinirliğini yükseltmek, kentteki bisiklet görünürlüğünü artırmak ve bisikletli turizmi geliştirmek amacıyla toplanıyor.

Bu yıl, 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Swissotel Büyük Efes'te düzenlenecek konferans, "Bisiklet: Mirasa Yeni Bir Bakış Açısı" (Cycling: a New Perspective on Heritage) temasıyla organize edilecek. Üç gün boyunca çok sayıda etkinlik, panel ve söyleşinin düzenleneceği konferansa kayıtlar www.euroveloconferenceizmir.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Konferans kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar İzmir'in tarihi ve doğal coğrafyasını keşfedecek.

BERGAMA VE EFES ANTİK KENTLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'nun önemli projelerinden biri olan EuroVelo projesi, tüm Avrupa kıtasında sürdürülebilir bir Trans-Avrupa Ulaşım Ağı yaratılması, desteklenmesi ve işletilmesini teşvik ve koordine etmeyi amaçlıyor. EuroVelo, tüm Avrupa'yı birbirine bağlayan toplam 90 bin kilometre uzunluğundaki 17 uzun mesafe bisiklet rotasından oluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 500 kilometrelik İzmir bisiklet güzergahını EuroVelo'nun İspanya'nın Kadiz kentinde başlayan, Yunanistan'ın Atina kentinde ve ayrıca Kıbrıs'ta iki ayrı bitiş noktası bulunan 8 numaralı Akdeniz rotasının bir uzantısı olarak onaylattı. İzmir, ECF tarafından resmi üyeliği duyurulan ilk Türkiye kenti oldu. Gelişmekte olan rota kategorisindeki İzmir EuroVelo Rotası iki UNESCO kenti Pergamon (Bergama) ve Efes (Selçuk) antik kentlerini birbirine bağlıyor.

BİSİKLET ROTASI 580 KİLOMETREYE ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, başvuru döneminden bu yana uzantının EuroVelo ağına dahil edilmesi çalışmalarını yürüterek rotayı geliştirdi. Rota üzerinde 30 farklı noktaya ücretsiz tamir istasyonları ve bisiklet pompaları yerleştirildi. Rota genişletilerek Dikili Çandarlı, Menemen Köy Rotaları ve Efes-Pamucak tematik-yerel rotaları ana güzergaha dahil edildi, bisikletli turizm rotası ağı 580 kilometreye çıkarıldı.