İzmir EuroVelo Bisiklet Turizmi Konferansı'na yoğun katılım Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İzmir, eşsiz coğrafi ve tarihi yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor " Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım...

İzmir EuroVelo Bisiklet Turizmi Konferansı'na yoğun katılım

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: " İzmir, eşsiz coğrafi ve tarihi yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor "

İZMİR - Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların destekleriyle İzmir'de bir otelde düzenlenen EuroVelo (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) Bisiklet Turizmi Konferansında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve Bergama şehirleri, Ege kıyılarında uzanan eşsiz coğrafi ve tarihi yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor" dedi.

"Bu yılki tema İzmir'e özel belirlendi"

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların destekleriyle İzmir'de bir otelde düzenlenen EuroVelo (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) Bisiklet Turizmi Konferansına yopun katılım oldu. 30 ülkeden katılımcının ilgi gösterdiği konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yılki temanın İzmir'e özel belirlendiğini dile getirdi. Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız bu konferans katılımcılarını bisikletin kültürel ve doğal mirası şekillendirmedeki rolünü düşünmeye teşvik ediyor ve bu alandaki en iyi, en yeni uygulama ve yaklaşımları masaya yatırıyor. İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes ve Bergama şehirleri, Ege kıyılarında uzanan eşsiz coğrafi ve tarihi yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor" dedi.

"100'ü aşkın bisiklet rotası ile bisikletseverleri Türkiye'de buluşturuyoruz"

Bisiklet turizminde tüm bisikletçi kategorilerine uygun rotalar geliştirilmesine destek olduklarını belirten Ersoy, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde kültürel mirası, gastronomik değerleri, milli parklarını, köylerini çevreleyen 100'ü aşkın bisiklet rotası ile bisikletseverleri Türkiye'de buluşturuyoruz. Türkiye'nin, tüm Avrupa kıtasını birbirine bağlayan ve 19 farklı uzun mesafe bisiklet rotasını birleştiren Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı 13 ve Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı 8 rotaları üzerinden Edirne, Kırklareli ve İzmir şehirleriyle katılım sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na dahil olan il sayısı daha da artacak"

"EuroVelo 13 bisiklet rotası Edirne'den Türkiye'ye giriş yapıyor ve Kırklareli'ne kadar lavanta ve ayçiçeği tarlaları arasında bisiklet severlere muhteşem manzaralar sunuyor" diyen Ersoy, "İzmir'in Dikili Limanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan EuroVelo 8 Akdeniz rotası ise sırasıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti, İzmir Kuş Cenneti, Karşıyaka, Alsancak, Seferihisar, Sağcık, Urla, Alaçatı gibi İzmir'in güzel noktalarından geçerek bir başka UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Efes Antik Kenti'nde sona eriyor. 90 bin kilometreyi geçen ve ağın en önemli rotalarından biri olan EuroVelo 8 Akdeniz Bisiklet Rotası, 2022 verilerine göre EuroVelo ağının en çok kullanılan rotasında bulunuyor. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda Türkiye'den Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na dahil olan il sayısı daha da artacak ve böylece Türkiye bu bisiklet rotalarıyla da ziyaretçilerine tarih, kültür, sanat, doğal güzelliklerinden, gastronomiye kadar, birbirinden farklı birçok özgün deneyimi bir arada sunmaya devam edecek" diye konuştu.

2021 yılında öncü bir sertifika çalışmasına bakanlık olarak imza attıklarını kaydeden Ersoy, bisiklet dostu konaklama tesisi belgesini bisikletçilere özel verilerden rota bilgilerine, bisiklet tamirinden, yıkama ve park alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren otellere verdiklerinin altını çizdi. Ersoy, bugün itibarıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kastamonu, Edirne, Muğla, Afyon, Konya, Sakarya, Tokat ve Eskişehir gibi illerde bu belgeye sahip toplam 49 konaklama tesisi olduğunun bilgisini vererek, "Hedefimiz bisiklet dostu konaklama tesisi belgesine sahip olan tesis ve il sayımızı da ilerleyen dönemde çok daha arttırmak" şeklinde konuştu.

"Türkiye turizmi yoluna rekorlarla devam edecek"

Bakanlık olarak Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturarak tarihi değerlerin ve doğanın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonları en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza attıklarını söyleyen Ersoy," Turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalışıyoruz. Dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline geldik ve 200'den fazla ülkede global TV kanallarının yanı sıra online kanallarda içerik ve reklam alanlarında iş birliği yapıyoruz. Türkiye'nin Instagram hesabı 2,9 milyon takipçiyle dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer alıyor. Kısa sürede bu alanda ilk sıraya yükseleceğiz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılının 8 aylık döneminde toplam 33 milyon 426 bin 940 yabancı ziyaretçiyi ağırladık"

Yapılan tanıtım ve reklam çalışmaları sonucunda 2023 yılının 8 aylık döneminde toplam 33 milyon 426 bin 940 yabancı ziyaretçinin ağırlandığının altını çizen Ersoy, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,95 oranında artışa denk geldiğini, Türkiye turizminin bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edeceğini belirtti.

Konferansta konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban ise şehirlerdeki bisiklet kullanımı ve bisiklet kullananlara saygının şehirlerin gelişmişliğini gösteren önemli kriterlerden olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin en gelişmiş, saygın şehirlerinden İzmir'de bu konferansın düzenlenmesinin bu farkındalığının oluşmasına ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı vermesini temenni etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da bisiklet turizminin giderek ivme kazandığı bu dönemde böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swarttouw 2012 yılından bu yana 2-3 yılda bir düzenlenen konferansın bu yıldan itibaren yıllık olarak düzenleneceğini belirterek, bisiklet kullanımına farkındalığın artmasını amaçladıklarını dile getirdi.