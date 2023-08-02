Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. İzmir Emniyet Müdürü kim? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, İzmir Emniyet Müdürü kim? İzmir Emniyet Müdürlüğüne kim atandı? Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç kimdir?

İzmir Emniyet Müdürü kim? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, İzmir Emniyet Müdürü kim? İzmir Emniyet Müdürlüğüne kim atandı? Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç kimdir?

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne Celal Sel atandı. Celal Sel, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır.