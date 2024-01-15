Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve bir süre devam edecek. İzmir elektrikler ne zaman gelecek 15 Ocak Pazartesi 2024?

İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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