İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları....

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ

Liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, yenilikçi ve nitelikli bireyler yetiştirmek, özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Evrensel düzeyde, kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden, seçkin bir yükseköğretim kurumu olmak.

KURUMUMUZUN TEMEL DEĞERLERİ

Katılımcılık: Evrensel, esnek, çoğulcu, iş birliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak.

Yenilikçilik: Etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak.

Toplumsal Sorumluluk: Toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak, içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak.

Mükemmeliyetçilik: Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi, öğrencilerin kendini en iyi şekilde geleceğe hazırlaması, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirmek amacıyla yapılan tüm çalışmalarda en iyiyi aramak.