İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampüs Hayatı
İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...
Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs hayatı ve bilgiler...
İZMİR EKONOMİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:
Üniversitemizin güçlü akademik altyapısı sayesinde kendini hızla geliştirirken; eğlenceli, dinamik ve 24 saat yaşayan kampüsümüzde, unutulmaz bir üniversite hayatı geçirmeye hazır ol. Güçlü arkadaşlıklar edineceğin, eğlenceli anılar biriktireceğin ve 'Keşke hiç bitmese" diyeceğin unutulmaz anlara tanıklık edeceğin bir yaşam seni bekliyor.
Balçova ilçesinde yer alan kampüsümüze, ister metro ya da otobüs ister deniz yoluyla rahatlıkla ulaşabilirsin. Alsancak ya da Konak'a gitmen sadece 25 dakika. İzmir'in en huzurlu bölgelerinden biri olan Balçova'da; şehrin karmaşası, stresi ve trafiğinden çok uzaktasın. Bu sayede kendine özgürce vakit ayırabilir, gününü istediğin şekilde değerlendirebilirsin. "Arkadaşlarımla ne yapabilirim" ya da "Birlikte nereye gitsek" diye çok düşünmene de gerek yok. Kampüs içinde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen söyleşiler, sürpriz konserler, sıra dışı etkinlik ve şenlikler, senin de vazgeçilmezin olacak. İlgi ve zevkine göre, üniversitemizdeki 50'den fazla öğrenci kulübünden birine katılarak, kampüs içinde gerçekleştirilen etkinliklerde yerini alabilir, eğlencenin tadını çıkarabilirsin.
İzmir dışından üniversitemize gelmeyi düşünüyorsan, kalacak yeri de dert etme. Kampüsümüzün içinde bulunan yurdumuzda konaklayabilir, birbirinden seçkin kafe ve restoranlarda zaman geçirebilir, arkadaşlarınla projelerini ve ödevlerini birlikte hazırlayabilirsin. Sınav dönemlerinde, gece yarısı ücretsiz ikramlardan da yararlanabilirsin. Derslerin ve ödevlerin yoğunlaştığı, vize ve finallerin yaklaştığı dönemlerde; yeşille iç içe, sağlıklı ve çevreci bir anlayışla tasarlanan kampüsümüzde enerji depolayabilirsin. Sırtını ormana yaslayıp denizi seyredebilir, güneşin doğuşunu izleyebilirsin.
İzmir Ekonomili olmanın avantajı sadece bu kadar değil. İzmir'in tarihi noktalarına, doğal güzelliklerine, kent içi sahillere ve eğlence alanlarına da birkaç dakika uzaklıktasın. Balçova Terapi Ormanı'nda yürüyüş yaparak, eşsiz bir doğa eşliğinde sporunu yapabilirsin. İzmir'in iki yakasını birden görebileceğin Tarihi Asansör'de istediğin gibi zaman geçirebilirsin. Teleferik keyfi yaparak, İzmir'i kuş bakışı inceleyebilirsin.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)-
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)