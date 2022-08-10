İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüs hayatı ve bilgiler...

İZMİR EKONOMİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Üniversitemizin güçlü akademik altyapısı sayesinde kendini hızla geliştirirken; eğlenceli, dinamik ve 24 saat yaşayan kampüsümüzde, unutulmaz bir üniversite hayatı geçirmeye hazır ol. Güçlü arkadaşlıklar edineceğin, eğlenceli anılar biriktireceğin ve 'Keşke hiç bitmese" diyeceğin unutulmaz anlara tanıklık edeceğin bir yaşam seni bekliyor.

Balçova ilçesinde yer alan kampüsümüze, ister metro ya da otobüs ister deniz yoluyla rahatlıkla ulaşabilirsin. Alsancak ya da Konak'a gitmen sadece 25 dakika. İzmir'in en huzurlu bölgelerinden biri olan Balçova'da; şehrin karmaşası, stresi ve trafiğinden çok uzaktasın. Bu sayede kendine özgürce vakit ayırabilir, gününü istediğin şekilde değerlendirebilirsin. "Arkadaşlarımla ne yapabilirim" ya da "Birlikte nereye gitsek" diye çok düşünmene de gerek yok. Kampüs içinde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen söyleşiler, sürpriz konserler, sıra dışı etkinlik ve şenlikler, senin de vazgeçilmezin olacak. İlgi ve zevkine göre, üniversitemizdeki 50'den fazla öğrenci kulübünden birine katılarak, kampüs içinde gerçekleştirilen etkinliklerde yerini alabilir, eğlencenin tadını çıkarabilirsin.

İzmir dışından üniversitemize gelmeyi düşünüyorsan, kalacak yeri de dert etme. Kampüsümüzün içinde bulunan yurdumuzda konaklayabilir, birbirinden seçkin kafe ve restoranlarda zaman geçirebilir, arkadaşlarınla projelerini ve ödevlerini birlikte hazırlayabilirsin. Sınav dönemlerinde, gece yarısı ücretsiz ikramlardan da yararlanabilirsin. Derslerin ve ödevlerin yoğunlaştığı, vize ve finallerin yaklaştığı dönemlerde; yeşille iç içe, sağlıklı ve çevreci bir anlayışla tasarlanan kampüsümüzde enerji depolayabilirsin. Sırtını ormana yaslayıp denizi seyredebilir, güneşin doğuşunu izleyebilirsin.

İzmir Ekonomili olmanın avantajı sadece bu kadar değil. İzmir'in tarihi noktalarına, doğal güzelliklerine, kent içi sahillere ve eğlence alanlarına da birkaç dakika uzaklıktasın. Balçova Terapi Ormanı'nda yürüyüş yaparak, eşsiz bir doğa eşliğinde sporunu yapabilirsin. İzmir'in iki yakasını birden görebileceğin Tarihi Asansör'de istediğin gibi zaman geçirebilirsin. Teleferik keyfi yaparak, İzmir'i kuş bakışı inceleyebilirsin.

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