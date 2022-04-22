İzmir depreminin simgesi Ayda'dan Vali Köşger'e ziyaret

İZMİR İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir Depremi'nin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesini makamında ağırladı. Ayda'nın ağabeyi Atakan ise, Vali makamına geçerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'den mahallelerine basketbol sahası yapılmasını rica etti.

Saatler süren kurtarma çalışmaları sonrasında tüm Türkiye'yi sevince boğan ve Ayda Bebek olarak tanınan Ayda Gezgin, babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin ile valilik makamında bir araya gelen Vali Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı misafirleriyle bir süre sohbet etti. Kendisine çiçek takdim eden Ayda ve Atakan'ı kucaklayarak hatırlarını soran Vali Köşger, ders durumları ve sosyal yaşamları hakkında bilgi aldığı çocuklara okul hayatlarında başarı diledi.

Atakan Gezgin makam koltuğuna geçti

Daha sonra 23 Nisan geleneği olduğu üzere minik misafirine makam koltuğunu devreden Vali Köşger, geçici halefi Atakan Gezgin'den 23 Nisan ile ilgili dilek ve temennilerini alarak, dilediği kurum amirine talimatlarını aktarabileceğini söyledi. Bunun üzerine makam telefonuna Gençlik ve Spor İl Müdürünü bağlatan Atakan, İl Müdürü Murat Eskici'den mahallelerine basketbol sahası yapılmasını rica etti.

Baba Uğur Gezgin'den çalışma hayatı ve çocuklarının durumuyla ilgili bilgiler de alan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ziyaret sonunda misafirlerine çeşitli armağanlar sundu.

İhlas Haber Ajansı / Genel