Sabah saatlerinde İzmir'de meydana gelen deprem, birçok kişiyi paniğe sürükledi. Gerçekleşen sarsıntının ardından konu hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Merak edilen sorular arasında İzmir depreminde ölen var mı? Sorusu bulunuyor. Peki, İzmir depreminde ölen var mı? 4 Kasım İzmir depreminde can kaybı var mı?

Birçok kişiyi korkutan ve panik yapmasına sebep olan 4.9 büyüklüğündeki deprem şiddeti ile birlikte birçok konu merak edilmeye başlandı. Sosyal medya üzerinde deprem anına şahit olan birçok yayıncı ile birlikte ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Depremin ardından en çok merak edilen soru ise İzmir depreminde ölen var mı? Sorusu oldu. İnsanlar İzmir depreminde can kaybı olup olmadığını merak ediyor. Peki, İzmir depreminde ölen var mı? 4 Kasım İzmir depreminde can kaybı var mı?

İZMİR DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır" bilgisini verdi.

4 KASIM İZMİR DEPREMİNDE CAN KAYBI VAR MI?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Kasım tarihinde gerçekleşen İzmir depreminde can kaybı bulunmuyor.