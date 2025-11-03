Haberler

İzmir deprem mi oldu 3 Kasım Pazartesi?

Güncelleme:
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir sallantı kuşağına dönüşmüş durumda. Son olarak Balıkesir'den endişe verici haberler geldi. Peki, 3 Kasım Pazartesi günü İzmir'de de deprem mi oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek, "Can kaybı veya ciddi bir olumsuzluk yok, ancak bazı metruk binalarda hasar oluştu" dedi. Peki, 3 Kasım Pazartesi günü İzmir'de deprem yaşandı mı?

İZMİR DEPREMİ OLDU

10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından artçıların sürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bir kez daha depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, bölgede 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ, PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 11,02 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı; İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Sak, "Ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı ancak bazı metruk binalarda hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR NORMALE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, 27 Ekim'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı'da yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. İlçe merkezinde esnaf, hasar gören iş yerlerini onararak yeniden açarken; kapalı pazar yerinde vatandaşlar günlük alışverişlerini yapmayı sürdürüyor.

Osman DEMİR
