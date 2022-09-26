26 Eylül günü saat 17:42 sularında Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem oldu. Vatandaşı korkutan eski İzmir depremi ardından bu deprem de vatandaşı telaşlandırdı. İzmirliler arama motorlarında İzmir depremi nerede oldu? İzmir depremi nerede hissedildi? İzmir depremi büyüklüğü kaç? Sorularını araştırdı.

İzmir depremi nerede oldu? Sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem vatandaşı tedirgin etti. İzmir depremi nerede oldu? İzmir depremi nerede hissedildi? İzmir depremi büyüklüğü kaç?

İZMİR DEPREMİ NEREDE OLDU?

26 Eylül günü saat 17:42 itibari ile meydana gelen deprem Ege Denizi açıklarında İzmir'de meydana geldi. 3.5 büyüklüğünde olan depremin derinliği 5.9km olarak kaydedildi. Çevre illerde çok fazla hissedilmeyen deprem İzmir'de hissedildi.