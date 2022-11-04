Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle İzmir'de hayat durma noktasına geldi. AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olduğu belirtilen deprem hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen konular arasında İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? Sorusu yer alıyor. Peki, İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? İzmir'de depremin büyüklüğü ne kadar, kaç büyüklüğünde?

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İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? Sorusu, gerçekleşen depremin ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Yaşanan korku nedeni ile birçok vatandaş İzmir'de depremin büyüklüğü ne kadar, kaç büyüklüğünde? Sorusunu da araştırdı. Peki, İzmir depremi kaç şiddetinde oldu? İzmir'de depremin büyüklüğü ne kadar, kaç büyüklüğünde?

İZMİR DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

4.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.