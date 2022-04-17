İzmir deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmir deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, İzmir deprem son dakika haberleri.

İZMİR DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre İzmir şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 17.04.2022 05:05:41 Türkiye 2.1 - - - Gokova Korfezi, 5.43 36.9280 27.6390 6.99 ML 17.04.2022 05:03:37 Türkiye 1.4 - - - Gokova Korfezi, 2.90 36.9430 27.5846 6.74 ML 17.04.2022 04:56:26 Türkiye 1.5 - - - Gokova Korfezi, 8.18 36.8998 27.6398 7.00 ML 17.04.2022 04:51:21 Türkiye 1.9 - - - Gokova Korfezi, 5.57 36.9271 27.6401 7.00 ML 17.04.2022 04:11:48 Türkiye 1.1 - - - Gokova Korfezi, 1.55 36.9640 27.6193 7.00 ML 17.04.2022 04:18:24 Türkiye 1.3 - - - Kusadasi Korfezi, 4. 37.7595 27.1963 7.03 ML 17.04.2022 04:05:40 Türkiye 1.0 - - - Gokova Korfezi, 5.52 36.9286 27.6505 7.00 ML 17.04.2022 04:04:41 Türkiye 1.3 - - - Gokova Korfezi, 8.53 36.8920 27.6231 7.00 ML 17.04.2022 04:01:18 Türkiye 1.8 - - - Gokova Korfezi, 7.72 36.9086 27.6493 7.00 ML 17.04.2022 03:57:29 Türkiye 1.4 - - - Kusadasi Korfezi, 5. 37.7583 27.1886 7.14 ML 17.04.2022 03:56:05 Türkiye 2.3 - - - Kusadasi Korfezi, 2. 37.7656 27.2268 7.01 ML 17.04.2022 03:48:59 Türkiye 2.2 - - - Kusadasi Korfezi, 3. 37.7418 27.1850 7.10 ML 17.04.2022 02:46:57 Türkiye 0.9 Burdur Gölhisar - - 37.2681 29.5381 8.83 ML 17.04.2022 02:50:28 - 2.9 - - - Akdeniz, 22.74 km. K 35.9856 30.3128 42.27 ML 17.04.2022 02:39:07 Türkiye 1.0 Mugla Ula - - 36.9935 28.4060 7.00 ML 17.04.2022 02:40:00 Türkiye 1.5 - - - Gokova Korfezi, 3.99 36.9428 27.6471 6.90 ML 17.04.2022 02:27:33 Türkiye 1.8 Kirsehir Kaman - - 39.2706 33.5938 7.00 ML 17.04.2022 02:19:03 Türkiye 2.0 - - - Gokova Korfezi, 2.61 36.9436 27.6053 10.09 ML 17.04.2022 01:50:19 Türkiye 3.0 - - - Gokova Korfezi, 2.76 36.9531 27.6390 7.49 ML 17.04.2022 01:44:25 - 2.4 - - - Ege Denizi, 43.64 km 38.5603 25.8223 7.04 ML 17.04.2022 01:35:22 Türkiye 2.2 Bingöl Merkez - - 39.0903 40.2686 5.51 ML 17.04.2022 01:14:06 - 2.8 - - - Ege Denizi, 1.63 km. 40.3366 23.9480 3.39 ML 17.04.2022 00:54:05 - 3.2 - - - Karadeniz, 1.28 km. 41.0548 39.0618 10.98 ML 17.04.2022 00:31:04 - 3.1 - - - Ege Denizi, 48.39 km 39.3206 25.5393 26.01 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 17 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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