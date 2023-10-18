Son dakika haberine göre, İzmir'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte detaylar...

İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu?

İzmir deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce İzmir'de kaç şiddetinde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.