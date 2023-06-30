İzmir deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzmir'de deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem mi oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından İzmir deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. İzmir'de meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde saat 10.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.