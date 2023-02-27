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İzmir deprem mi oldu? Son dakika İzmir deprem mi oldu? (FOÇA 4.0)

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İzmir deprem mi oldu? Son dakika İzmir deprem mi oldu? (FOÇA 4.0)

AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

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İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmirde deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

,KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İzmir deprem mi oldu? Son dakika İzmir deprem mi oldu? (FOÇA 4.0)

İzmir deprem mi oldu? Son dakika İzmir deprem mi oldu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı İzmir'in Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı çevredeki illerden de hissedildi.

İzmir deprem mi oldu? Son dakika İzmir deprem mi oldu? (FOÇA 4.0)

#DEPREM
FOCA (IZMIR) https://t.co/WHaw0538gR
27.02.2023, 21:22:21 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.9 km #Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2023

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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