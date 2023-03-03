Vatandaşlar tarafından İzmir'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. İzmir'de deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzmir deprem oldu mu şiddeti ne sorusu merak konusu oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.