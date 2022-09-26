İzmir deprem mi oldu? Kırıklar-Buca'da az önce deprem mi oldu? 26 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 26 Eylül 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2022 Pazartesi günü İzmir deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Kırıklar-Buca'da az önce deprem mi oldu?

İzmir deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Eylül 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte detaylar haberimizde...

İZMİR BUCA'DA DEPREM Mİ OLDU? EN SON NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda son dakika deprem verileriyle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. İşte, son depremler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesine göre İzmir Buca'da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 26 Eylül 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'dan alınan bilgilere göre ise İzmir Buca'daki saat 15:08'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!