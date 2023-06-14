İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 14 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, İzmir'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 14 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 14 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'da yer almakta olan bilgilere göre 14 Haziran Çarşamba günü saat 08:53:57 TSİ'da İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de meydana gelen son depremler için aşağıda yer almakta alan son depremler bölümü üzerinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

İZMİR SON DEPREMLER LİSTESİ