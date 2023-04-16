İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün İzmir 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL