AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmir deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmir depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre gün içerisinde İzmir'de ufak çaplı sarsıntılar meydana geliyor. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle zaman zaman sarsıntılar, farklı kent merkezlerinde hissedilebiliyor. Bugün saat 12:30 sularında 1.3 büyüklüğünde İzmir/Bornova/Kavaklıdere merkezli bir deprem kaydı Kandili Rasathanesinde yer alıyor.

BUGÜN İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

İZMİR SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK