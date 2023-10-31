İzmir deprem mi oldu sorusu araştırılmaktadır. Depremin şiddeti ve daha fazla detay merak konusu oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? 31 Ekim İzmir deprem oldu mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

İzmir deprem mi oldu? 31 Ekim İzmir deprem oldu mu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

İzmir deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. İzmir kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında İzmir deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, İzmir deprem mi oldu? 31 Ekim İzmir deprem oldu mu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'de deprem meydana geldi mi araştırılmaktadır. AFAD verilerine göre son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 30 Ekim Pazartesi saat 19.25'te deprem meydana gelmiştir.