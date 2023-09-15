İzmir'deki son deprem hakkında güncel gelişmeler bölge halkı tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesine kaydedildi. Peki, İZMİR DEPREM Mİ OLDU? 15 Eylül 2023 Az Önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte detaylar…

İZMİR DEPREM Mİ OLDU? Sorusu sürekli araştırılıyor. Ülkenin dört bir yanında gün içinde birçok deprem yaşandığı bildiriliyor. İzmir depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında detaylı sorgulamalar yapılıyor. 15 Eylül 2023 Cuma günü kaydedilen sarsıntının merkez üssü Buca ilçesi olarak belirlendi. Peki, 15 Eylül 2023 Az Önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte detaylar…

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

İzmir Buca'da olan depremin meydana geldiği saat 09.52 olarak tespit edilirken, büyüklüğü 3.0 olarak ölçüldü ve derinliği ise 7.78 km olarak kaydedildi. Bu gelişmeler, şehir sakinleri arasında endişeye neden oldu.

15 EYLÜL 2023 AZ ÖNCE İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Resmi mercilerden henüz bir açıklama gelmezken Google'ın deprem bilgi sistemine göre derinliği 7.78 km ve büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Gözler şimdi AFAD ve Kandilli'den gelecek haberlerde.