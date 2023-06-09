İzmir'den ilk hacı kafilesi yola çıktı

Hacı adayları sevinç gözyaşlarıyla uğurlandı

İZMİR - İzmir'de hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkan ilk kafiledeki hacı adayları, havaalanından dualarla uğurlandı.

Hac görevini yerine getirmek isteyen 292 hacı adayı, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde aileleri tarafından dualarla uğurlandı. İzmir 1. kafile başkanı Ömer Ünal, "Bugün güzel İzmir'imizden kutsal beldelere inşallah hacı adaylarımızla gidiyoruz. İzmir 1. kafile ve 2. kafile olarak 292 kişiyle inşallah hacı olmak için havaalanından Cidde'ye hareket edeceğiz. Hac Allah'a yapılan bir yolculuktur. Bizler de din görevlileri ve kafile başkanları olarak hacılarımıza bu güzel ibadeti en güzel ve eksiksiz bir şekilde yaptırmak için tüm gücümüzü harcayacağız. Mekke'yi mükerremeden sonra Medine'ye münevvereye geçeceğiz ve temmuzun 12'sinde inşallah sağ salim hacılarımızı sevdiklerine kavuşturacağız" dedi.

74 yaşındaki hacı adayı Mehmet Kamalı, "12. yılımda çıktı ama araya virüs ve pandemi girince gidemedik. Bu sene yani 15. senemizde Allah nasip etti ve gidiyoruz. Çok mutluyum. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin inşallah" diye konuştu. Annesi için 10 senedir sıra beklediklerini ifade eden Ramazan Alkan, "Çok mutluyuz. Annem 10 senedir sıra bekliyordu. Bir türlü sırası gelmemişti. Nihayet bu yıl çıktı. Çok mutluyuz. Çok şükür bu günleri gördük. Kendisi isteklerine kavuştu. Allah huzurla sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin" dedi.