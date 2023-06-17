İzmir'den Foça, Mordoğan ve Urla'ya deniz seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonları ve resmi tatillerde düzenlenecek deniz seferleri 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren başlayacak ve 3 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Seferlerde indirimli, ücretsiz geçiş kartlarının geçerli olmayacağı, 7 yaş altı çocukların ebeveyni ile olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

İzmir merkezinden Foça, Mordoğan ve Urla'ya deniz seferleri 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonları ve resmi tatillerde düzenlenen seferler, 3 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Konak-Foça arasında sefer yapacak gemi, saat 08.00'de Konak'tan, saat 19.00'da da Foça'dan kalkacak.

Karşıyaka-Konak-Urla seferi yapacak gemi, saat 08.20'de Karşıyaka'dan, 08.40'da Konak'tan, saat 19.00'da Urla'dan; Karşıyaka-Konak-Mordoğan seferini yapacak gemi ise saat 08.10'da Karşıyaka'dan, 08.30'da Konak'tan, saat 19.00'da da Mordoğan'dan hareket edecek.

Karşıyaka-Konak-Mordoğan seferleri ile Konak-Foça seferlerinin ücretinin tek yön 75 lira, Karşıyaka-Konak-Urla seferleri ise tek yön 50 lira olarak belirlendi.

Seferlerde indirimli, ücretsiz geçiş kartlarının geçerli olmayacağı, 7 yaş altı çocukların ebeveyni ile olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.