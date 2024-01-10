İzmir'den Eskişehir'e Gelen Üniversite Öğrencileri Kar Topu Savaşı Yaptı

İzmir'den Eskişehir'e gelen üniversite öğrencileri kartopu savaşının keyfini çıkarttı

Mehmet Çelik: "Ben kar yağdığı için Eskişehir'e üniversite okumaya geldim"

Fatih Özcan: "Kar yağdığını görünce sınav falan dinlemedik, dışarı çıktık"

ESKİŞEHİR - İzmir'den Eskişehir'e üniversite okumak için gelen 2 genç, uzun zamandır bekledikleri kar yağışını görünce soluğu dışarda alarak doyasıya kartopu savaşı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün akşam saatlerinde Eskişehir'in hemen her bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede sokakları ve araçların üstünü beyaza bürüdü. Memleketleri İzmir'de kar yağışı olmamasından dolayı üniversite okudukları Eskişehir'i beyaz örtüyle görünce heyecanlanan 2 genç ise soluğu dışarıda aldı. Araçların üzerinde biriken karlar ile kartopu savaşı yapan öğrenciler, keyifli dakikalar yaşadı.

"Ben kar yağdığı için Eskişehir'e üniversite okumaya geldim"

Memleketi İzmir'de üniversite tercihi yaparken kar yağdığı için Eskişehir'i yazdığını belirten Mehmet Çelik, "Ben kar yağdığı için Eskişehir'e üniversite okumaya geldim. 3 senedir de ilk defa böyle kar yağdığını gördüm. Çok heyecanlandım, hemen dışarı çıktım. Karla oynamak aşırı keyifli. Evlerden bile kartopu atıyorlar. Herkes birbiriyle kartopu savaşı yapıyor, çok eğlenceli" dedi.

"Sınav falan dinlemedik, dışarı çıktık"

Sınav haftasında olmalarına rağmen kartopu savaşı yapmayı tercih ederek dışarı çıktıklarını belirten Fatih Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'e kar yağmıyor. Hep bunun hayalini kurarak geldim. Yılbaşında falan çok bekledim. Yılbaşında yağarsa çok güzel olur diye hayal ediyordum. Şimdi yağdığını görünce de sınav falan dinlemedik, dışarı çıktık. Eve de giremedik, çok eğlenceli."