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İzmir'den deprem bölgesine yardım gemisi

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İzmir'den deprem bölgesine yardım gemisiİZMİR Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrasında İzmir'den deprem bölgesine deniz yoluyla yardım malzemeleri gönderiliyor.

İzmir'den deprem bölgesine yardım gemisi

İZMİR Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrasında İzmir'den deprem bölgesine deniz yoluyla yardım malzemeleri gönderiliyor. İzmir'in tüm ilçelerinden Çeşme'ye getirilen yardım malzemeleri ve iş makinelerinin yüklendiği geminin akşam saatlerinde İskenderun'a hareket edeceği ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrasında İzmir'den deprem bölgesine havadan ve karadan yardım ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler kar fırtınası, deprem nedeniyle yoldaki çökmeler ve yoğunluk nedeniyle karayolunda ulaşımda zorluklar yaşarken, yardımların bölgeye daha hızlı ulaştırılabilmesi için deniz yolu da devreye sokuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde Çeşme Limanından kalkacak ro ro gemiye, İzmir'in tüm ilçelerinden gelen çok sayıda iş makinası, yaşam konteyneri, beton delici, forklift, vinç, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ve su gibi deprem bölgesinde gerekli olacak malzemeleri yükleniyor.

Yükleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, akşam saatlerinde yola çıkacak geminin yaklaşık 40 saatlik yolculuğun ardından İskenderun'a varması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Genel

Kahramanmaraş İskenderun Elbistan İzmir Genel Haberler

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