İzmir'deki Tarkan konseri dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri mi?

Tarkan'ın İzmir'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında vereceği konser günler öncesinden büyük ilgi uyandırmıştı. Megastar'ın konserinin ardından dünyanın en kalabalık beş konserinden biri olduğu iddia edildi. Peki, İzmir'deki Tarkan konserinin dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri mi? İşte detaylar...

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan Megastar Tarkan, sahnelere İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek konserle geri döndü. Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konser yoğunluğuyla dikkat çekti. Sosyal medyada meydanda paylaşılan görüntüler sonrasında Tarkan'ın İzmir'deki konserinin dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri olduğu iddia edildi. Peki, İzmir'deki Tarkan konserinin dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri mi? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DEKİ TARKAN KONSERİ DÜNYANIN EN KALABALIK ÜCRETSİZ BEŞ KONSERİNDEN BİRİ Mİ?

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahne alan Tarkan, büyük ilgi gördü. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. Konserin gerçekleştiği Gündoğdu Meydanı'ndan paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Konserin yoğunluğuyla dikkat çekmesi sonrasında Tarkan'ın İzmir'deki konseri dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri olduğu iddia edildi.



Teyit.org'un haberine göre İzmir'deki Tarkan konseri dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Teyit.org'un paylaştıkları bilgilere göre alan hesaplaması yapan araçlara göre, konserin yapıldığı yere ortalama 360 bin kişi sığıyor ve kaynak olarak gösterilen Vikipedi sayfasındaki listeye Tarkan konseri kullanıcılar tarafından eklenmiş. Ayrıca DHA'nın verdiği bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi izleyici sayısının 500 bin, Emniyet Müdürlüğü ise 300 bin civarında olduğunu söylüyor. Teyit konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden henüz yanıt alamasa da Vikipedi'de İzmir'deki Tarkan konseri dünyanın en kalabalık ücretsiz beş konserinden biri olarak tarihe geçti iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.