İzmir'deki Oasis Su Parkı Tatilcileri Ağırlamaya Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Tetusa AŞ yönetimindeki Çeşme Alaçatı'daki Oasis Su Parkı tesisleri, konuklarına alternatif eğlence imkanı sunmaya devam ediyor. Tesis, güvenli eğlence imkanı da sağlamaktadır. Tatilcileri Oasis Aquapark'a davet eden tesis yetkilileri, misafir sayısının arttığını ve sezon sonuna kadar bu artışın devam etmesini beklediklerini belirtti. Oasis su parkı, Ege Bölgesi'nin en büyük su parkı işletmesi olup, her yaş grubuna uygun havuzlar ve aktiviteler sunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline ise girişte indirim uygulanmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Tetusa AŞ yönetimindeki Çeşme Alaçatı'daki Oasis Su Parkı tesisleri, bu yıl da konuklarına alternatif eğlence imkanı sunuyor.

İzmirli iş insanlarının ortaklığıyla kurulan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Tetusa AŞ yönetiminde bulunan Çeşme Alaçatı'daki Oasis Su Parkı tesisleri konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 22 cankurtaranın görev yaptığı ve acil durumlar için bir de revirin bulunduğu tesis, güvenli eğlence imkanı da sunuyor.

Tetusa AŞ Genel Müdürvekili Hakan Foral, tesisin misafir sayısının geçen yıla oranla artış gösterdiğini söyledi. Sezon sonuna kadar bu artışın sürmesini beklediklerini de aktaran Hakan Foral, tatilcileri Oasis Aquapark'a davet etti.

Tatilini su parkında geçiren Dilek Güngörmez, hizmetten son derece memnun kaldığını belirterek, "Tatilimiz çok güzel geçiyor. Burada havuzu kullandım. Tertemiz. Çeşme'de su parkı olarak başka bir yer tanımam. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Oasis su parkının konuklarından Tuğçe Korkmaz da "Hizmeti de çok kaliteli. Havuzları temiz, güzel ve çok geniş. Farklı yarışmalar yapılıyor. Onlara katılıyoruz. Güzel anlar yaşıyoruz" dedi.

Ege Bölgesi'nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark'ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Tesiste bin 300 metrekarelik büyük havuzun yanı sıra jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği Aqua Tower, 0-3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor. Uzay temalı 'Space Race' adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan maceraseverler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise 'Kobra' adı verilen yine botlu su kaydırağı. 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya yer alıyor.

BELEDİYE PERSONELİNE İNDİRİM

Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-13 yaş grubundakiler 350 TL, 13 yaş ve üzerindekiler 450 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin personeline girişte yüzde 25 indirim uygulanıyor.