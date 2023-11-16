İzmir'deki Konut Satışlarında Düşüş Yaşanıyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre İzmir'deki konut satışlarında düşüş yaşandığını açıkladı. Bu durumu değerlendiren İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, Ocak ayında yapılacak genel zamlarla beraber konut fiyatlarının daha da artacağını buna bağlı olarak satışların giderek azalacağını ön görüyoruz. Konut fiyatlarında düşüş olmaz dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışlarına dair verileri paylaştı. Verilere göre yurt genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Verilere göre İzmir'de 366'sı ipotekli olmak üzere 5 bin 192 konut satıldı. Satılan konutların bin 527'si sıfır konut olarak satılırken 3 bin 665 tanesi ise ikinci el konut oldu. Verileri değerlendiren İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, Yaşam da bir besin, barınmak da. Barınma konusunda ciddi sıkıntı ve sorunlar var. Şu anda ikinci el konutlar ön planda. TÜİK'in açıklamaları yerinde bir açıklama. Satışlar yok. Yeni konutlarda inşaat maliyetleri yüksekliği için vatandaş alamıyor. Banka kredilerinde 1 milyona liraya 29 bin 500 lira aylık ödeme oluyor. Böyle olunca da vatandaş ikinci ele yöneliyor. Vatandaş yaşam içerisinde yaşama mücadelesi verdiğinden konut hayalini ertelemiş vaziyette. Böyle olunca da satış çok düşük. İzmir bundan en iyi nasibini alan yerlerden biri. Bir ayda 5 bin küsurluk satış çok düşüktür. Son iki yıl içerisinde 2-3 milyon konut satılmamıştır. Böyle olunca kiralık sorunları da gündeme gelmiştir dedi.

Şu anda daha çok eski konutlara talep olduğunu belirten Akgün, Her fiyatta eski konut bulabiliyorsunuz. 1 milyon 500 bin lira ile 3 milyon fiyatları arasında birçok konut var. Metropol alan içerisinde eski konutlar olduğundan dolayı satışlar şu anda metropol alanına kaymış vaziyette. Yeni konut üretilen yeni yerleşim yerlerinde, özellikle gelişen yerlerde fiyatlar çok yüksek olduğundan dolayı satışlar yok. Metropol alanı içerisindeki ilçeler özellikle Karşıyaka, Bornova, Çiğli, Altındağ, Konak yani parasal alım gücü olan yerlerde insanlar alım yapıyorlar dedi.

'KONUT FİYATLARINDA KESİNLİKLE DÜŞÜŞ OLMAZ'

Öte yandan ocak ayında beklenen zamlarla birlikte konut fiyatlarının da yükseleceğini ifade eden Akgün, Ocak ayında piyasaların çok rahat olmayacağını öngörüyoruz. Piyasalar daha da tıkanacak. Fiyatlar daha da yükselecek. Yapılacak genel zamlar olumsuz yönde konut fiyatlarını etkileyecek. Özellikle inşaat malzemelerine yapılan zamlar bir yılda yüzde yüzden fazla olduğundan dolayı yeni yapılan konutlarda yüzde 100

zamlar gündeme gelmiştir. Müteahhit çaresiz öz sermayesini kaybetmemek için fiyatı indiremeyeceğinden vatandaşlar ikinci ele yönelecekler. Alım satım ocak ayında da düşük olacak. Konut fiyatlarında düşüş olmaz. Sadece acil para ihtiyacı olanlar konutunu satabilir diye konuştu.