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İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

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İzmir'de meydana gelen bir trafik kazasının detayları ve sonuçları merak konusu oldu. Kaza hakkında bilgi arayanlar, yaralı veya ölü olup olmadığını öğrenmek istiyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

İzmir'de bugün gerçekleşen trafik kazasının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'in Konak ilçesindeEşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne seyir halinde olan 35 CBA 796 plakalı araç, yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Peki, İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE KAZA ANI

İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

İZMİR'DEKİ KAZA NASIL OLDU?

İzmir'in Konak ilçesinde hastaneye yakınlarını ziyarete giden bir otomobil, iniş sırasında kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın alt geçidine düştü.

İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?

İZMİR'DEKİ KAZADA YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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