İzmir'de hava durumu tahminlerine göre yağmur bekleniyor. İzmirli vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalabilirler. Peki, İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İzmir'e yağış var mı, hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de yağmur bekleniyor mu? HAVA DURUMU! İzmir'e yağış var mı, hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İzmir'de hava durumu tahminlerine göre yağmur bekleniyor. İzmirli vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yağışlı bir hava ile karşı karşıya kalabilirler. Peki, İzmir'de yağmur bekleniyor mu? İzmir'e yağış var mı, hava durumu nasıl olacak? Detaylar...

İZMİR'DE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir'de yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Cumartesi ilk saatlerden itibaren İzmir merkez ve kıyı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği vurgulanırken, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın yer aldığı 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul Valiliği ve AKOM, yarın için fırtına ve kuvvetli yağmur uyarısında bulunurken Türk Hava Yolları da İstanbul için 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.

İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye.