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İzmir'de tekrar deprem bekleniyor mu? İzmir'de tekrar deprem olur mu?

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Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem nedeni ile birçok kişi İzmir'de tekrar deprem bekleniyor mu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. İzmir'de ve çevre illerde korkuya sebep olan sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak kayıtlara geçti. Peki, İzmir'de tekrar deprem bekleniyor mu? İzmir'de tekrar deprem olur mu?

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4.9 Büyüklüğünde bir sarsıntıdan etkilenen birçok kişi İzmir'de tekrar deprem bekleniyor mu? Sorusunu merak ediliyor ve araştırılıyor. Özelikle artçı depremlerin devam ettiği bölgede depremlerin devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, İzmir'de tekrar deprem bekleniyor mu? İzmir'de tekrar deprem olur mu?

İZMİR'DE TEKRAR DEPREM BEKLENİYOR MU?

AFAD, İzmir'in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

4.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem İzmir Gündem Yaşam Haberler

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