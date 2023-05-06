İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, hafta sonu ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar gemiyi ziyaret etmek için yaklaşık 1.

İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

İZMİR - Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, hafta sonu ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar gemiyi ziyaret etmek için yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanına yanaştı. Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar gibi amfibi araçların da yer aldığı ağır araç güvertesi, mekanize çıkarma araçlarının bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Liman kapısından başlayan ziyaretçi kuyruğu, hafta sonu ve güzel havanın da etkisiyle Gündoğdu Meydanına dayandı.

Bir Türk genci olarak TCG Anadolu'yu ziyaret ettiklerini söyleyen Ahmet Kırmayüz, "Geminin büyüklüğü beni çok etkiledi. Kızılelma ve Bayraktar TB 3'ü gördük. Ülkemizin böyle bir donanmaya sahip olması beni gururlandırdı" dedi.

"Karton dediler biz de merak ettik"

Kıbrıs Gazisi olduğunu ifade eden İsmail Hakkı Aydoğdu ise TCG Anadolu'yu ziyaret edeceği için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bunun için 'karton' dediler. Biz de merak ettik geldik. Bu geminin yapımına sebep olanların Allah ayaklarına taş değirmesin" diye konuştu.

"3-4 saat sıra bekledik"

TCG Anadolu'yu muhteşem olarak tanımlayan vatandaşlardan Adil Şahin de "Tarihimizin en görkemli gemisini göreceğim için çok heyecanlıyım. 3-4 saattir sıra bekliyoruz. Beklediğimize değecek. Yunanistan ve Avrupa korksun bizden. Türkler geliyor" dedi.