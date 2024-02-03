Üye Girişi
Haberler

İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi silahla öldüren D.A'ya dair Taksiciyi öldüren katil tutuklandı mı? Sorusu araştırılmakta. Peki, İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi?

Taksiciyi öldüren katil tutuklandı mı? Sorusu, Taksiciyi öldüren kişi tutuklanıp, tutuklanmadığını merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı bir yolcu tarafından vuruldu. Peki, İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi?

İZMİR'DE TAKSİCİYİ VURAN YAKALANDI MI?

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Buna göre İzmir'de Taksiciyi öldüren katil tutuklandı.

YARDIM ETTİĞİ YOLCU TARAFINDAN VURULAN TAKSİCİ KİM?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı. Saldırgan araç hareket ettikten sonra arka koltuktan taksi şoförünü silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Hukuk 3.Sayfa Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title