İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık: "Son ayarlamadan bugüne akaryakıt yüzde 130 zamlandı"

İZMİR İzmir'de taksilerin fiyat tarifesinde yeni düzenleme yapılırken, açılış, kilometre başına ve indi-bindi ücretlerine yaklaşık yüzde 55 zam yapıldığı duyuruldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan akaryakıt fiyatlarından dolayı fiyat ayarlaması yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretleriyle ilgili yeni fiyat tarifesinin UKOME Genel Kurulunda onaylandığını duyurarak, taksi ücret tarifelerinin değiştiğinin bilgisini verdi. Yeni ayarlamalarla birlikte taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye, kilometre başına ücret 5,50 TL'den 9 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL'den 20 TL'ye yükseltilecek. Zamlı tarife yarından (24 Mart) itibaren geçerli olacak. Yeni fiyat tarifesi ile ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son fiyat ayarlamasından sonra akaryakıt fiyatlarının yüzde 130 zamlandığını belirterek, bu ayarlamayı yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"9.80 lira olan mazot fiyatı bugün 22.60 lira"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Celil Anık, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağını söyledi. Anık, "Biz en son kasım ayında bir fiyat ayarlaması yapmıştık. O zaman 9.80 lira olan mazot fiyatı bugün 22.60 lira. Arada yüzde 130'luk bir fark var. Bu nedenden dolayı da taksici esnafı mağdur oldu. Biz hiç bir zaman için İzmirliyi üzmeyiz. Her zaman bunu söylüyoruz ama bu fiyat ayarlamasını yapmaya da mecburuz. Bu tekerin dönmesi için mutlaka bunun yapılması gerekiyordu. Yarın itibarı ile fiyat ayarlamamızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"ÖTV ve KDV desteği yapılması lazım"

Yetkililerin yolcu taşıması yapan araçlara ÖTV ve KDV desteği yapması gerektiğini kaydeden Anık, "Biz yetkililere de yeniden bir konu hakkında sesleniyoruz. Mutlaka yolcu taşıma araçlarına ÖTV ve KDV desteği yapılması lazım. Aksi takdirde bu fiyatlara yetişmek mümkün değil. Nereye kadar fiyat ayarlaması yapacağız. Bugün bu fiyatlarda karar kıldık ama mesela bugün 1 lira 60 kuruş daha akaryakıta zam geldi. Yarın ne olur belli değil. Bu yüzden mutlaka ÖTV ve KDV desteği olması lazım" dedi.

"Bu fiyat ayarlamasını yapmak zorundayız"

İzmirlilere de yeni fiyat tarifesi ile ilgili seslenen Başkan Anık, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız kendi özel araçlarıyla da bir yerlere gittikleri zaman ne kadar yakıt harcandığını görebiliyorlar. Şu anda bizim araçlarımız kilometrede 1,80 lira civarı yakıyor. Kısa mesafe bir yere de gidilse özel araçlarda 35-40 lira yakıt harcanıyor. İçinden çıkılacak bir durum değil. Bir de bunun bakım ve yedek parça masrafı var; onu hesaba katmıyoruz bile. Taksici esnafının günlük hasılatının neredeyse yarısı direkt akaryakıta gidiyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Belediye otobüsleri, minibüsler de zamlandı. Kasım ayı ile bugünkü fiyat farkı yüzde 130; ancak bizim uygulayacağımız zam oranı ortalama yüzde 60. Yüzde 130 zam yapsak taksiye binecek insan bulamayız. Gerçekçi olmamız lazım. Bu fiyat ayarlamasını yapmak zorundayız. İzmirlilerin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."