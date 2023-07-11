İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? araştırılıyor. İzmir'de ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde kaç zam geldiği merak ediliyor. İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? gündeme geliyor. Peki, İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya zam yapıldığını açıkladı. İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? araştırılıyor. İzmir'de suya zam geldi mi? İzmir'de suya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR'DE SUYA ZAM GELDİ Mİ?

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.