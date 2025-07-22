İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZMİR SU KESİNTİSİ 22 Temmuz su kesintisi hangi mahallelerde olacak?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Temmuz İzmir su kesintisi bilgileri güncellendi. İZSU'nun resmi internet sitesinden yapılan duyurulara göre, kesintilerin çoğu sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde sona erecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusuna net yanıtlar haberimizin devamında yer alıyor. Peki, İzmir 22 Temmuz su kesintisi hangi mahallelerde olacak?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 22 Temmuz tarihli İzmir su kesintisi programını sabah saatlerinde yayımladı. Buna göre, arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Kesinti süresince vatandaşların gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE OLACAK?

İzmir su kesintisi kapsamında Aliağa ilçesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Çıtak ve Samurlu mahallelerinde su verilemeyecek. Aynı şekilde Karabağlar'da Arap Hasan ve Ali Fuat Cebesoy mahallelerinde sabah 08.00'de başlayan kesintinin saat 15.00'te sona ermesi bekleniyor.

Bornova ilçesinde ise Doğanlar, Serintepe ve Altındağ mahallelerinde gün boyu sürecek altyapı çalışmaları nedeniyle İzmir su kesintisi uygulanacak. Yetkililer, planlı kesintilerin bakım ve iyileştirme amacıyla yapıldığını ve bu süreçte gösterilecek sabır için teşekkür ettiklerini bildirdi.

Bayraklı'da da benzer şekilde Gümüşpala ve Yamanlar mahallelerinde 22 Temmuz günü saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanacak. Kesintinin 18.00'e kadar sürmesi planlanıyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İZSU'nun saatlik duyurularında yer alıyor.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI