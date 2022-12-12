İzmir'de 12 Aralık günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...

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12 Aralık günü İzmir'de kesilen suların ne zaman geleceği İzmirliler tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?