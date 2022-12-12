İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
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İzmir'de 12 Aralık günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu aratılıyor. İşte detaylar...
12 Aralık günü İzmir'de kesilen suların ne zaman geleceği İzmirliler tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
- BAYRAKLI GÜMÜŞPALA 12.12.2022 saat 12:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7014 SOKAK NO:19 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 7020 X 7014 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI.
- BEYDAĞ ATATÜRK 12.12.2022 saat 14:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
- ÇEŞME ŞİFNE 12.12.2022 saat 14:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6459 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- GÜZELBAHÇE YELKİ, ÇAMLI 12.12.2022 saat 10:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması
- KARŞIYAKA DONANMACI 12.12.2022 saat 12:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme KEMALPAŞA CADDESİ NO:165 BRANŞMAN YENİLEME NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. YALI BULVARI X KEMALPAŞA KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
- KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK 12.12.2022 saat 13:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 1841 SOKAK NO:2 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATATÜRK BULVARI X BAHRİYE ÜÇOK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
- MENDERES ÇUKURALTI 12.12.2022 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2017 SK. VE 2023 SK. CİVARINDA ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
- ÖDEMİŞ SEYREKLİ 12.12.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SEYREKLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
- URLA GÜLBAHÇE 12.12.2022 saat 13:50 ile 15:30 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KARAPINAR MEVKİ