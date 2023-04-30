İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
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İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.
İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.
İzmir'de serin geçen baharın ardından hafta sonu sıcaklıklar yükselmeye başladı. Pazar gününü Foça'da geçiren vatandaşlar ise sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi. Mavi Bayraklı plajlarıyla ünlü ilçede sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel