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İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı?

İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı?
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İzmir'de polislere kim saldırdı?

İzmir'de gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, İzmir'de polislere kim saldırdı?

İZMİR'DE POLİSLERE KİM SALDIRDI?

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı?

Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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