İzmir'de otomobil yangını beton mikseriyle söndürüldü
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü. LPG'li olduğu öğrenilen otomobili tahliye eden sürücü, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada alt geçitten geçen beton mikseri, otomobilin önünde durarak yangına müdahale etti. Beton mikserindeki iki görevli, aracın tankından tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Müdahale sırasında trafik ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü.
Akçay Caddesi'ndeki alt geçitte yol alan 35 TH 362 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
LPG'li olduğu öğrenilen otomobili tahliye eden sürücü, çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada alt geçitten geçen beton mikseri, otomobilin önünde durarak yangına müdahale etti. Beton mikserindeki iki görevli, aracın tankından tazyikli su sıkarak yangını söndürdü.
Müdahale sırasında trafik ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı.