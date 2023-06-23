İzmir'de otomobil yangını beton mikseriyle söndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü. LPG'li olduğu öğrenilen otomobili tahliye eden sürücü, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada alt geçitten geçen beton mikseri, otomobilin önünde durarak yangına müdahale etti. Beton mikserindeki iki görevli, aracın tankından tazyikli su sıkarak yangını söndürdü. Müdahale sırasında trafik ekipleri alt geçidi trafiğe kapattı.