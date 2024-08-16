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İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...

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İzmir'deki orman yangını hakkında son gelişmeler halkla paylaşıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında, Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. İzmir halkı ve yetkililer, yangının etkileri ve sonuçları hakkında bilgilendirildi.

İzmir'de çıkan orman yangınının detayları merak ediliyor. Orman yangınının söndürülüp söndürülmediği araştırılıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Peki, İzmir'deki orman yangını söndürüldü mü? Yangın kontrol altına alındı mı?

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altına alındı.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale etti.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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