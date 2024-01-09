İzmir'de okullar tatil mi ve 10 Ocak İzmir'de okullar tatil edilecek mi soruları gündeme geliyor. Yarın İzmir'de okul var mı ve kar tatili olacak mı sorularına yanıt aranıyor. Ülke genelinde yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. İzmir'de okullar tatil mi? 10 Ocak İzmir'de okullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valiliği'nden okulların tatil olup olmaması durumu için resmi bir açıklama yapılmadı.

10 OCAK İZMİR'DE OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

10 Ocak yarın için İzmir'de okullar tatil olması hakkında henüz resmi bir açıklanma bulunmuyor.

10 OCAK 19 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün salı, Ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8-12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve kuzey Ege de poyrazdan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek. Yağışlar gündüz, Muğla, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Isparta, Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde" ifadelerine yer verdi.