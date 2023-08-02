İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasındaki gelişmelerin ardından İzmir'de yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından İzmir'de Metro ve Tramvay çalışıyor mu? Sorusu merak ediliyor. Peki, İzmir'de Metro ve Tramvay çalışıyor mu? İzmir'de Metro ve Tramvay çalışmaya başladı mı, aktif mi?

İzmir'de Metro ve Tramvay çalışıyor mu? Sorusu, bir süredir uygulanmakta olan grev nedeniyle merak ediliyordu. İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Peki, İzmir'de Metro ve Tramvay çalışıyor mu? İzmir'de Metro ve Tramvay çalışmaya başladı mı, aktif mi?

İZMİR'DE METRO VE TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, SODEM-SEN temsilcileri ve Demiryol-İş Sendikası yöneticileri arasında uzlaşma sağlandı. Uzlaşının sağlandığını ve grevin sona erdiğini ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden attığı mesajla duyurmuştu. Bu sabah saatlerinden itibaren de metro ve tramvay yeniden çalışma başladı.