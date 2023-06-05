İzmir'de Mavi Bayraklı Halk Plajı Sayısı 40'a Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kurarak mavi bayraklı halk plajı sayısını 40'a çıkardı. Toplam 41 halk plajı bulunan İzmir, Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sıraya yerleşti. Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajı sayısını 40'a çıkardı. Toplam 41 halk plajı bulunan İzmir, sahip olduğu mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla şehre yeni mavi bayraklı plajlar kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'ni bünyesinde kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında şehirdeki mavi bayraklı halk plajı sayısını arttırdı.

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kurulduğunda 19 olan mavi bayrak sayısı 40'a çıktı. 41 halk plajından 40'ında mavi bayrak dalgalanan İzmir, bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. İzmir Körfezi'ndeki tek marina olma özelliğini taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan İzmir Marina da 2021 yılından beri Mavi Bayrak ödülü ile hizmet veriyor.

Mavi Bayrak ödülünün deniz suyunun temizliğinin, çevre yönetimine verilen önemin, plaj veya marinaların temiz ve güvenilir olduğunun uluslararası anlamda teyit edilmesi anlamı taşıdığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin arıtma seferberliği, kentimizin mavi bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili oldu. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile İzmir, Türkiye'de ilk sırada yer almakta. İZSU Genel Müdürlüğü'müz tarafından 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin hayata geçmesiyle Karaburun'da 2022 yılında Ardıç Plajı; bu yıl da Kocakum Plajı Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca Foça-Yenifoça Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülünü tekrar almaya hak kazandı. Çok mutluyuz, gururluyuz."

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Birim aynı zamanda güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının artırılması amacıyla kurslar düzenleyerek 195 gence Türkiye Su Sporları Federasyonu onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırdı. Plajların hem numune hem başvuru için gerekli eksikleri tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı. Sezon boyunca kontrol numuneleri alınarak kontrolü yapıldı. Engelsiz plajlar için çalışmalar yürütüldü. Sürdürülebilir plajlar yaratmak hedefiyle yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

1457 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi bu yaz sezonunda "Plajların rengi: Mavi" sloganıyla 10 ilçede yer alan mavi bayraklı plajlarda çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Bu yıl ocak ayından itibaren verilen eğitim, atölye ve düzenlenen deniz temalı ziyaretlerle bin 457 öğrenci ve 37 öğretmene ulaşıldı. Temizlik kampanyaları, çocuklarla yapılacak çevre atölyeleri, gönüllü gençlerle düzenlenecek sağlıklı yaşam etkinlikleri ile plajların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.