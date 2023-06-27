İzmir'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir'e 280 bin 713 araç girişi gerçekleşti. Ayrıca 6 bin 50 turist deniz yoluyla kente geldi. İç ve dış hatlarda toplam 57 bin 548 yolcu İzmir'e uçtu.

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle, yerli turistlerin tercih noktalarından İzmir'e 23-26 Haziran'da 280 bin 713 araç girişi gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm bölgelerinde yerli turist yoğunluğu yaşandı. Ege bölgesinin önemli turizm şehirlerinden İzmir, ziyaretçi akınına uğradı. Çeşme ve Alaçatı gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra; tarihi ve kültürel zenginlikleri de barındıran İzmir'e 23-26 Haziran'da toplam 280 bin 713 araç girişi oldu. Aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı da 6 bin 50 kişiye ulaştı. Ayrıca 23-25 Haziran'da kente 165 iç, 178 dış hatlar olmak üzere toplam 343 uçuş gerçekleştirildi. 3 günlük süreçte iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674'e, dış hatlardan gelen yolcu sayısı ise 27 bin 874'e ulaştı.